Tuba Büyüküstün'ün yeni dizisinin detayları ortaya çıktı!

Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından 'Sefirin Kızı' dizisine dahil olan Tuba Büyüküstün uzun bir aradan sonra yeniden Engin Akyürek'le partner olmuştu. Final yapmaya hazırlanan dizide güzel oyuncunun yer aldığı sahnelerin çekimleri tamamlandı.Tuba Büyüküstün de yeni projesinin hazırlıklarına başladı. Büyüküstün, Netflix'te yayınlanacak olan, OGM Medya'nın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizide rol alacak.Nuran Evren Şit'in yazdığı dizi 3 kadının etkileyici hikâyesini konu alıyor.Dizinin yönetmenlerinden biri son olarak Atiye'yi çeken Burcu Alptekin olacak.Dizide Büyüküstün'e kimlerin eşlik edeceği henüz netleşmedi.