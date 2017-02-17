Tuba Ünsal, İçerde
Tuba Ünsal, İçerde dizisine katıldı.Dizi - 17 Şubat 2017 12:09
Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"ye yeni bir oyuncu daha katıldı. Dizinin yayınlanan 22.bölüm fragmanında Tuba Ünsal karşımıza çıktı. Güzel oyuncunun Çağatay Ulusoy ile karşılıklı sahneleri dikkat çekti. “İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.
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