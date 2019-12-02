Tuba Ünsal'dan Can Yaman'a: "Senin karısını döven adamdan ne farkın kaldı?”

Berrak Tüzünataç'tan Can Yaman'a sert tepki!

Onur Tuna: "Can Yaman'ı tanımıyorum"

Can Yaman çok kızdı! Takipçisini böyle ifşa etti!

Can Yaman'ın verdiği bir röportajda sarf ettiği sözlerin yankıları devam ediyor. Yakışıklı oyuncu, "Biz 20’nci bölümde Demet'le sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar... Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; Hepsinin libidosu olmayan partnerleri var" demişti.Can Yaman'ın bu sözlerine Berrak Tüzünataç'ın ardından Tuba Ünsal da tepki gösterdi. Ünsal, Yaman'a "Senin karısını döven adamdan ne farkın kaldı?” diye sordu.