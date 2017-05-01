Tuba Ünsal, Tayland tatilinden paylaştığı fotoğraflarla esprili ve enerjik yönünü gözler önüne serdi.
En son "İçerde"de Handan karekterini canlandıran Tuba Ünsal, bir süredir Tayland’da tatil yapıyor. Tatil sırasında yogasını aksatmayan ünlü oyuncu, o anlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Ünsal'ın, son olarak havaya zıpladığı an çekilmiş karesi de takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Tuba Ünsal'dan sportif paylaşımlar!
Tuba Ünsal'ın tatilde bulunduğu Tayland'dan yaptığı paylaşımları Instagram'da büyük beğeni topluyor.Magazin - 01 Mayıs 2017 20:00
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