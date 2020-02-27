Tuba Ünsal’dan virüs paylaşımı!

Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı üzerinden tüm dünyayı etkisi altına alan virüs konusunda paylaşımda bulundu.

27.02.2020 12:07 Magazin

Tuba Ünsal’dan virüs paylaşımı! Tuba Ünsal bir etkinlik için gittiği Almanya dönüşünde uçağa binmeden önce yaşadıklarını anlattı. Bir eczaneye girip dezenfektan almak istediğini söyleyen oyuncu, "stoklar bitti" cevabını almış. Bir video yayınlayarak havalimanında başından geçenleri anlatan Ünsal, "herkes tedirgin" dedi.

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İşte o video:


Tuba Ünsal, ayrıca paylaştığı videonun ardından maskeli halinin fotoğrafını çekti ve ‘Kontrol altında kardeşim’ notunu düştü.


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