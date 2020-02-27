Tuba Ünsal’dan virüs paylaşımı!

Tuba Ünsal'ın güzellik takıntısı var mı? Cevap geldi!

Tuba Ünsal yaşadığı siber zorbalığı anlattı!

Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı'na sert çıktı!

Tuba Ünsal bir etkinlik için gittiği Almanya dönüşünde uçağa binmeden önce yaşadıklarını anlattı. Bir eczaneye girip dezenfektan almak istediğini söyleyen oyuncu, "stoklar bitti" cevabını almış. Bir video yayınlayarak havalimanında başından geçenleri anlatan Ünsal, "herkes tedirgin" dedi.İşte o video:Tuba Ünsal, ayrıca paylaştığı videonun ardından maskeli halinin fotoğrafını çekti ve ‘Kontrol altında kardeşim’ notunu düştü.