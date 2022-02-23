Tuba Ünsal'ın gözyaşları!

Ayşe Kulin’in en başarılı romanları arasında yer alan ve Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesini anlatan “Adı Aylin”, Tuba Ünsal’ın prodüksiyonuyla tiyatro sahnesine aktarıldı. Gala geccesinde Tuba Ünsal, gözyaşlarına hakim olamadı.Oldukça duygulu anlar yaşayan Ünsal, “Güzel bir maceraydı, çok heyecanlıydık. Hazırlık üç sene sürdü, dört aydır prova yapıyoruz. Hepsinin tek tek ayrı yeri var, ekibimizle gurur duyuyorum. Kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor, benim yolum aydınlık olmadı, onun için çok gururluyum” diyerek gözyaşları içinde duygularını aktardı.