Tuğba Ekinci, müzisyenler adına Cumhurbaşkanı'ndan özür diledi, Sevcan Orhan tepki gösterdi!

Sanatçıların, kademeli normalleşme sürecine müzik sektörünün dahil edilmemesine tepki göstermesi üzerine Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karesini paylaşarak şu mesajı yazdı:“Dünyanın en zeki, en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için özür dilerim. Adam gibi istemeyi, telafuzu öğrenemediler.”***Ekinci’nin bu paylaşımına da sanatçılardan tepki gelmeye başladı. En sert tepkiyi ise Türk Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan verdi:”Bu hanımefendi benim meslektaşım değil! Hiçbir müzisyenin meslektaşı değil. Çünkü kendisi ‘müzisyen’ değil”