Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a olay sözler!

Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı taşa tuttu!

Geçtiğimiz günlerde "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" diyerek yaptığı Cem Yılmaz eleştirisiyle olay olan Tuğba Ekinci, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.Ünlü şarkıcı, "Cem Yılmaz size arkadaşlık teklif ederse kabul eder misiniz?" sorusunu, "Yok, kabul etmezdim. Benim tarzım değil. Cem çok zeki bir adam olabilir ama libido ile ne alakası var? Ben saf erkek seviyorum. Bir de geçmişine bakarım kadınlara nasıl davranmış diye. Peki iyi davrandığı göz önünde değil" diyerek yanıtladı. Ekinci, "Biraz hırslı ve egoyla hareket ediyor. Bir de çok sallamıyor hayatı. Zevk almıyor hayattan bence. Yapmak olsun, sırf flört etmek olsun diye flört ediyor." diyerek Cem Yılmaz'ı taşa tuttu.