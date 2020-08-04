Tuğba Ekinci'den olay paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu!

Tuğba Ekinci’nin yeni şarkısının tanıtımı için kullandığı fotoğraf gündem oldu. Daha önce Netflix’e sansür uygulanması gerektiğini savunan Ekinci’nin pozu bu sebeple eleştiri yağmuruna tutuldu. Twitter'da TT olan şarkıcıyla ilgili oldukça fazla eleştirel yorum yapıldı.Tuğba Ekinci'nin olay paylaşımı: