Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu!

Tuğba Ekinci, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' isimli YouTube programına konuk olarak yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Taciz konusunda çok konuşulacak bir çıkış yapan Tuğba Ekinci, 'Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor' dedi.Ekinci, "Bu zamana kadar deliyle, manyakla uğraşmadım. Hani derler ya tacize uğradım diye başıma hiç böyle bir şey gelmedi" demesi üzerine Armağan Çağlayan, "Şanslısınız" dedi.Bunun üzerine durumun şans olmadığını söyleyen Ekinci, "Ben onu her zaman şöyle düşünüyorum; O seviyeye getiren bayanlar" dedi. Söylediğinin tepki çekeceğini fark eden Ekinci, "Sokaktaki sapıktan bahsetmiyorum" diyerek düzeltmeye çalışsa da sonradan söyledikleriyle yine şaşırttı.Linç geleceğinden çekinen Ekinci, "Linç mi bu? Normal insandan bahsediyorum. Mesela sevgilisini seviyor, sonrasında şikayet ediyor. Sen onu zaten öyle aldın. Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor." şeklinde konuştu.