Tuğba Özay yumurtalıklarını donduruyor

Tuğba Özay, Kayseri'de katıldığı bir etkilikte yumurtalıklarını donduracağını açıklaıd

Magazin - 02 Mayıs 2017 09:00
Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, önceki gün Kayseri Park'ta bir etkinliğe katıldı.

Şarkılarını seslendiren Tuğba Özay, kendisini izlemeye gelenlerle samimi bir şekilde uzun süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Yumurtalıklarını donduracağını açıklayan Tuğba Özay, ''Guatrım varmış. Hormonları etkilediği için çocuğum olmuyordu. Uzun süredir Prof. Dr. Teksen Çamlıbel hocaya tedavi oluyorum. Şu an yumurtalıklarım iyi durumda. Bunu ilk Helin Avşar’da duymuştum, gerçekten neyin ne zaman olacağı bilinmez. İleride belki lazım olur.

Pek çok kadın guatr yüzünden çocuğu olmayacağını bilmiyor. Muhakkak bir hekime başvursunlar'' diyerek kadınları uyardı.
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