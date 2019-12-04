Tuğba Özay'dan 26 yıl geriye götüren paylaşım!

Tuğba Özay'ın sosyal medya paylaşımı dikkatleri çekti. Özay, eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.Özay, 26 yıl öncesine ait bir fotoğrafını paylaşıp "Belki çok flu bir fotoğraf ama beni çok yıllar öncesine götürdü. Az önce çok eski bir dostum tam tamına 26 yıl önceki fotoğrafımı bulmuş göndermiş bana. Çok duygulandım. Hem güldüm hem ağladım. İstanbul Çiftehavuzlar’daki evimizin balkonunda yine tehlikeli yerlerde oturmuş poz verirken ve yine yüzümde o bildiğiniz tebessüm... Bacaklar daha o yaşlarda upuzuun. Saçlar Cindy modeli. En masum en tatlı en güzel yıllar." notunu ekledi. Özay'ın fotoğrafına beğeni yağdı.