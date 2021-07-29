Tuğba Özay'ın Manavgat'ta çiftliği yandı! Hastanelik oldu

Dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek dört farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü. Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi: "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... nolur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Nolur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor. Yaklaşık 1.5 saattir ağlıyorum. Çok büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Orada insanların evleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. İçim yanıyor. Manavgat'a çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnanın artık dayanacak gücüm yok, çok üzülüyorum. Allah'ım bir an önce Manavgat'taki yangın durdurulsun. Elinizden gelen ne varsa yapın, koşun, yetişin. Ne olur sesimi duyun, duyurun. Çevre illerden gönüllü arkadaşlarımız da Manavgat'a gelin. Manavgat bitti, yandı, kül oldu. Lütfen sesimizi duyun. Her taraftan yanıyoruz, müthiş derecede poyraz var."Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Tuğba Özay, hastanelik oldu. Özay, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı: "Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim."