Tuğba Özerk canlı yayında kına yaktı, gelin oldu!

Tuğba Özerk, bu sabah Star Tv ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Programı'na katıldı. Demet Akalın ve Alişan, bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan Tuğba Özerk'e sürpriz kına geccesi düzenledi. Tuğba Özerk, türkülerin de çalmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamadı.Ardından gelinlik giyen Tuğba Özerk, adeta düğün provası yapmış oldu.