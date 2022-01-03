Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı? Görüntüler tartışma yarattı...

Yılbaşı geccesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle buluşan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve "Geccemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.İşte o görüntüler: