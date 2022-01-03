Yılbaşı geccesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle buluşan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve "Geccemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.
İşte o görüntüler:
Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı? Görüntüler tartışma yarattı...
Yılbaşı geccesi Antalya'da sahne alan Tuğba Özerk ayakta durmakta zorlandı. Hatta bir ara sahnede düştü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası şarkıcının alkollü olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
03.01.2022 11:24 Magazin