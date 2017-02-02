Tuğba Özerk ve Altan Nuh boşandı
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ve 5 ay önce evlendiği Altan Nuh çifti tek celsede boşandı.
Magazin - 02 Şubat 2017 15:25
Şarkıcı Tuğba Özerk ve Altan Nuh'un evlilikleri sona erdi.
5 ay önce Çeşme’de evlenen Tuğba Özerk ve menajeri Altan Nuh’un mutluluğu kısa sürdü. Bir ay önce boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran çift bugün boşandı.
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