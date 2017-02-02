Tuğba Özerk ve Altan Nuh boşandı

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ve 5 ay önce evlendiği Altan Nuh çifti tek celsede boşandı.

Magazin - 02 Şubat 2017 15:25
Tuğba Özerk ve Altan Nuh boşandı
Şarkıcı Tuğba Özerk ve Altan Nuh'un evlilikleri sona erdi.

5 ay önce Çeşme’de evlenen Tuğba Özerk ve menajeri Altan Nuh’un mutluluğu kısa sürdü. Bir ay önce boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran çift bugün boşandı.



Tuğba Özerk'ten 3. evliliğe yeşil ışık

Tuğba Özerk'ten 3. evliliğe yeşil ışık
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