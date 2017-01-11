Deniz Akkaya, kızının boşanma konusuyla ilgili canlı yayına bağlanan Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani’ye, "Siz kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye sormuş ve büyük olay olmuştu.
Tuğba Özerk bu yapılanı unutmadı ve Deniz Akkaya'nın "Duymayan Kalmasın" sunuculuğundan gönderilmesinin ardından konuştu.
Her fırsatta ekranda kendisini karalamaya çalıştığını iddia ettiği Akkaya hakkında konuşan Tuğba Özerk, "Tatlım, laflarına dikkat et, evden de kovulma. Yeni işler keşfet, evden canlı yayın falan yap!" dedi.
Tuğba Özerk'den Deniz Akkaya'yı çıldırtacak sözler: Evden de kovulma tatlım!
Şarkıcı Tuğba Özerk, "Duymaya Kalmasın" adlı magazin tartışma programından ayrılan Deniz Akkaya’yı sinirlendirecek açıklamalarda bulundu.Magazin - 11 Ocak 2017 22:20
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