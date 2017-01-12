100 bin TL’lik dava!

Magazin - 13 Ocak 2017 08:00

"Evden de kovulma tatlım!"

"Duymayan Kalmasın" programında sunuculuk yaptığı dönemde Akkaya’nın, Kapani’ye yönelttiği soru, Tuğba Özerk’i kızdırdı. Özerk’in annesi Günay Kapani’ye, "Günay Hanım, kızınızla sizin aranız bozukmuş. Şu anda sizin hattan alınmanızı istiyor. Siz kızınızın bir sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye bir soru soran Akkaya için şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Özerk, "Canlı yayında anneme akıl almaz bir soru yöneltti. Neye uğradığını şaşırdı kadın. Telefonu kapattıktan sonra rahatsızlandı. Davadan elde edilecek tüm geliri de şehit ailelerine bağışlayacağım" dedi.Kaynak:gazetevatan.com