100 bin TL’lik dava!

Tuğba Özerk, annesi Günay Kapani’ye canlı yayında yönelttiği soru için Deniz Akkaya’ya 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Magazin - 13 Ocak 2017 08:00
100 bin TL’lik dava!
"Duymayan Kalmasın" programında sunuculuk yaptığı dönemde Akkaya’nın, Kapani’ye yönelttiği soru, Tuğba Özerk’i kızdırdı. Özerk’in annesi Günay Kapani’ye, "Günay Hanım, kızınızla sizin aranız bozukmuş. Şu anda sizin hattan alınmanızı istiyor. Siz kızınızın bir sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye bir soru soran Akkaya için şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"Evden de kovulma tatlım!"



Özerk, "Canlı yayında anneme akıl almaz bir soru yöneltti. Neye uğradığını şaşırdı kadın. Telefonu kapattıktan sonra rahatsızlandı. Davadan elde edilecek tüm geliri de şehit ailelerine bağışlayacağım" dedi.

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Deniz Akkaya'dan tarihi gaf!


Kaynak:gazetevatan.com
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