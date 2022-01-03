Tuğba Özerk'ten iddialara açıklama: "Tedavim bitene kadar köşeme çekileceğim"

Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı? Görüntüler tartışma yarattı...

Zeynep Bastık'tan Tuğba Özerk'e olay gönderme!

Tuğba Özerk 2022 senesine Antalya’da bulunan bir otelde girdi. Konser sırasında ayakta durmakta zorlanan şarkıcı bir ara yere yığıldı. Tuğba Özerk'i dinlemeye gidenler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla şarkıcının sarhoş olduğunu iddia etti. Bir dinleyici, "Geccemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" diye yazdı.Şarkıcı Tuğba Özerk iddialar üzerine bir açıklamaya yayınladı. Şarkıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşmadığım, hatta kendimle bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım hipofiz bezi makroadenomu tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Bu tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk riski altında bir hayatım var."En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise herkesin tarafından kabul edilmesi gereken yargısız infaz yaparak yaraya tuz basma zevkinden vazgeçilmesi gerekiyor. İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durula başa çıkmaya çalışırken bi taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum."