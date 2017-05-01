Şarkıcı Tuğba Yurt, konuk olarak katıldığı ‘Üç Adam’ programında Eser Yenenler ile yakınlaştığı iddialarına yanıt verdi.
Sosyal medyada “Eser, Tuğba’ya asıldı” yorumlarına değinen Yurt, “Bu sosyal medyanın ürettiği bir şey. Ben de şaşkınım. Eser’i tanıdım ve sevdim. Aramızda sadece geyik muhabbeti döndü. Programdaki her şey tamamen espriydi. Sanıldığı gibi bir şey yok. Eser de ‘bu kız reklam anlamında beni mi kullanıyor’ diyecek” dedi.
Kaynak: Vatan/Makaron
Tuğba Yurt: Aramızda sadece...
Tuğba Yurt, Eser Yenenler ile aralarında çıkan aşk iddialarına cevap verdi.Magazin - 01 Mayıs 2017 21:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Eser Yenenler, Tuğba Yurt, 3 Adam
MAGAZİN HABERLERİ
- Fİ'nin 7. 8. 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
- Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
- Tuba Ünsal'dan sportif paylaşımlar!
- NTV ve Star TV'ye Victoria's Secret cezası kesildi
- Seda Sayan'dan evlilik programına yasak cevabı
- Demet Akalın: Kocam evde çocuk bakıyor
- Kısmetse Olur devam edecek mi? Resmi açıklama geldi..
- Berrak Tüzünataç'ın tatil planı
- İrem Derici parasızlıktan dert yandı!
- Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ı artık sildi!