Tuğba Yurt: Aramızda sadece...

Magazin - 01 Mayıs 2017 21:00

Şarkıcı Tuğba Yurt, konuk olarak katıldığı ‘Üç Adam’ programında Eser Yenenler ile yakınlaştığı iddialarına yanıt verdi.Sosyal medyada “Eser, Tuğba’ya asıldı” yorumlarına değinen Yurt, “Bu sosyal medyanın ürettiği bir şey. Ben de şaşkınım. Eser’i tanıdım ve sevdim. Aramızda sadece geyik muhabbeti döndü. Programdaki her şey tamamen espriydi. Sanıldığı gibi bir şey yok. Eser de ‘bu kız reklam anlamında beni mi kullanıyor’ diyecek” dedi.Kaynak: Vatan/Makaron