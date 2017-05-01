Tuğba Yurt: Aramızda sadece...

Tuğba Yurt, Eser Yenenler ile aralarında çıkan aşk iddialarına cevap verdi.

Magazin - 01 Mayıs 2017 21:00
Tuğba Yurt: Aramızda sadece...
Şarkıcı Tuğba Yurt, konuk olarak katıldığı ‘Üç Adam’ programında Eser Yenenler ile yakınlaştığı iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medyada “Eser, Tuğba’ya asıldı” yorumlarına değinen Yurt, “Bu sosyal medyanın ürettiği bir şey. Ben de şaşkınım. Eser’i tanıdım ve sevdim. Aramızda sadece geyik muhabbeti döndü. Programdaki her şey tamamen espriydi. Sanıldığı gibi bir şey yok. Eser de ‘bu kız reklam anlamında beni mi kullanıyor’ diyecek” dedi.

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Kaynak: Vatan/Makaron
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