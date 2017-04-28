Tuğba Yurt'a eski aşkından ölüm tehdidi!

Eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edilen genç popçu Tuğba Yurt, İstanbul Aile Mahkemesi'ne de başvurdu.

Magazin - 28 Nisan 2017 09:43
Tuğba Yurt'a eski aşkından ölüm tehdidi!
Ünlü popçu Tuğba Yurt önceki gün adliyeye koştu ve eski sevgilisinden şikayetçi oldu.İddiaya göre güzel popçunun eski aşkı Okan Genç, Tuğba Yurt'u “Kapının önünde, sahnede veya havaalanında seni geberteceğim” diyerek tehdit etti. Tuğba Yurt ile üç yıl ilişki yaşayıp geçtiğimiz Ocak ayında ayrılan Okan Genç şarkıcının menajerliğini de yapıyordu. İddiaya göre, Ünlü şarkıcının konser nedeniyle İstanbul dışında olduğunu öğrenen Genç, Yurt'un kaldığı oteli arayarak genç kadını taciz etmeye başladı. Ünlü şarkıcıya cep telefonundan bıçak resmi gönderen eski sevgili, "Kapının önünde, olmadı havaalanında, olmadı uçakta, olmadı sahnede seni geberteceğim" şeklinde ölüm tehdidinde bulundu. Yurt, bu mesajın ardından konserini 10 kişilik koruma ekibiyle tamamlamak zorunda kaldı. Aralarındaki husumet öncesinde Yurt'un beş konsere çıktığı ve o dönem menajerliğini yapan Genç'ten konser ücretini alamadığı da iddia edildi.

Bu olayın ardında Tuğba Yurt savcılığa giderek eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Ayrıca İstanbul Aile Mahkemesi'ne de başvurdu. Mahkeme 2 ay süre ile Okan Genç'in Tuğba Yurt'un çalıştığı mekanlara yaklaşmaması yönünde karar aldı. Ayrıca 6 ay süre ile de iletişim kurmamasına hükmetti. Okan Genç'in bu yasaklara uymazsa 3 günden 10 güne kadar hapis yatabileceği öğrenildi.

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