Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı: "El-Alem"

Hem kendisine ait eserleri hem de kült şarkılara kattığı farklı yorumu ile milyonların severek dinlediği Tuğçe Kandemir’in sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı "El-Alem’’, günümüz aşklarına bir ayna tutarak, içinde yaşadığımız tüketim odaklı toplumda ikili ilişkilerin gerçekliğini sorguluyor."El-Alem’’in düzenlemesine Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu ortak imza atarlarken, şarkının İstanbul’da çekilen video klibini de Celal Canik ve Soner Karakuş yönetti. Klipte bir süredir aldatılan bir kadını canlandıran Tuğçe Kandemir, başarılı oyunculuğuyla da göz doldurdu.Hâlimi bi görseler acır içleriKan gözlerim iç çekeceklerSusmayın, söyleyin kime gittiğiniBenden önce öğreneceklerGörseler acır içleriKan gözlerimİç çekeceklerSusmayın, söyleyin kime gittiğiniBenden önce öğreneceklerElalem elalem gezeceksinÇok değil geri döneceksinElalem elalem gezeceksinÇok değil geri döneceksinBi sevseler, kalır izleriÇok sevseler gitmeyeceklerSusmayın söyleyinKimi sevdiğiniElleriyle göstereceklerSevseler...Kalır izleriÇok sevseler gitmeyeceklerSusmayın söyleyinKimi sevdiğiniElleriyle göstereceklerElalem elalem gezeceksinÇok değil geri döneceksinElalem elalem gezeceksinÇat kapı özleyeceksin