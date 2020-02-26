Hem kendisine ait eserleri hem de kült şarkılara kattığı farklı yorumu ile milyonların severek dinlediği Tuğçe Kandemir’in sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı "El-Alem’’, günümüz aşklarına bir ayna tutarak, içinde yaşadığımız tüketim odaklı toplumda ikili ilişkilerin gerçekliğini sorguluyor.
"El-Alem’’in düzenlemesine Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu ortak imza atarlarken, şarkının İstanbul’da çekilen video klibini de Celal Canik ve Soner Karakuş yönetti. Klipte bir süredir aldatılan bir kadını canlandıran Tuğçe Kandemir, başarılı oyunculuğuyla da göz doldurdu.
El-Alem'in şarkı sözleri söyle:
Hâlimi bi görseler acır içleri
Kan gözlerim iç çekecekler
Susmayın, söyleyin kime gittiğini
Benden önce öğrenecekler
Görseler acır içleri
Kan gözlerim
İç çekecekler
Susmayın, söyleyin kime gittiğini
Benden önce öğrenecekler
Elalem elalem gezeceksin
Çok değil geri döneceksin
Elalem elalem gezeceksin
Çok değil geri döneceksin
Bi sevseler, kalır izleri
Çok sevseler gitmeyecekler
Susmayın söyleyin
Kimi sevdiğini
Elleriyle gösterecekler
Sevseler...
Kalır izleri
Çok sevseler gitmeyecekler
Susmayın söyleyin
Kimi sevdiğini
Elleriyle gösterecekler
Elalem elalem gezeceksin
Çok değil geri döneceksin
Elalem elalem gezeceksin
Çat kapı özleyeceksin
Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı: "El-Alem"
Son dönemde seslendirdiği şarkılar ile dikkatleri üzerinde toplayan ve dijital müzik platformlarının zirvesinde olan başarılı sanatçı Tuğçe Kandemir, yeni şarkısı ‘’El-Alem’’ ile sevenleriyle buluştu.
26.02.2020 12:02 Kültür-Sanat