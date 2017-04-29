Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Tülin Şahin ile Memet Özer’in ayrılık sebebi, çocuk değilmiş!
Tülin Şahin ve televizyoncu Mehmet Özer’in hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Mehmet Özer’in alkol sorunu, bu evliliği boşanma kararına götürdü.
Yaklaşık bir aydır evine gitmeyen Mehmet Özer’in hemen hemen her gün alkol aldığı ve eşi Tülin Şahin’in bu durum karşısında ne yapacağını bilemediği için boşanma kararı aldığı konuşuluyor.
AYAKTA DURAMIYORDU
Tülin Şahin’in dışında, alkol problemleri nedeniyle komşularıyla da sık sık sorun yaşayan Mehmet Özer, son olarak bir mekan çıkışı sarhoş olarak görüntülenmişti.
İddiaya göre o gecce Tülin Şahin’in ayakta durmakta dahi zorluk çeken eşini taşıyarak eve çıkardığı söyleniyor.
DAVAYA GİZLİLİK KARARI
Mayıs ayında boşanma davası başlayacak olan ünlü çiftin, duruşmaya gizlilik kararı aldırdığı da ortaya çıktı.
Kaynak:posta.com.tr
Tülin Şahin ile Memet Özer için şok iddia
Tülin Şahin ve Memet Özer’in 12 yıllık evliliklerini bitirme sebebinin çocuk değil, alkol olduğu iddia edildi.Dedikodu - 29 Nisan 2017 14:16
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Tülin Şahin, Memet Özer, boşanma, iddia
DEDİKODU HABERLERİ
- Ozan ve Ece Doğulu'nun yakalanma kavgası
- Çağatay Ulusoy'un yeni projesi...
- Tülin Şahin ile Memet Özer neden boşanıyor?
- Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!
- Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'nın ayrılık sebebi; Maç
- Hülya Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu önlemi
- Zehra Çilingiroğlu okulu bıraktı mı?
- Arda Turan kardeşine yalı kiraladı
- İlişkiyi kim bitirdi; Özge Ulusoy mu, Hacı Sabancı mı?
- Erhan Çelik ile Elif Dürüst aşk mı yaşıyor?