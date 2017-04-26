Tülin Şahin ile Memet Özer neden boşanıyor?

Tülin Şahin ve eşi boşanıyor. Apartmanlarındaki dedikodulara göre; boşanmada eve vakit ayırmayan Şahin de suçlu, alkol problemi olan kocası da

Dedikodu - 26 Nisan 2017 09:25
Tülin Şahin ile Memet Özer neden boşanıyor?
Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin 12 yıllık evliliği bitti. Çift, gelecek ay boşanıyor. İkili, boşanma gerekçelerini açıklamayınca apartman komşularının yaptığı dedikodular ortalıkta dolaşmaya başladı. İlk iddiaya göre; aşırı çalışıp eve vakit ayırmayan ve eşinin isteğine rağmen çocuk yapmayan Tülin suçlu. İkinci iddiaya göre ise Memet Özer'in ciddi alkol problemi var. Özer her gecce eve aşırı alkollü geliyor ve eşi onu içeriye zar zor taşıyor. Hatta komşuların, sabaha kadar mutfakta içen Memet Özer'in gürültüsünden dolayı uyuyamadığı söyleniyor. Boşanmanın gerçek nedenini ise şimdilik sadece iki taraf biliyor.

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KAYNAK: sabah.com.tr
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