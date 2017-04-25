Tülin Şahin ve Mehmet Özer’in boşanacağı duruşma günü belli oldu

Tülin Şahin’in eşi Mehmet Özer’den mayıs sonunda boşanacağı, çiftin duruşma günü aldığı ileri sürüldü.

Magazin - 25 Nisan 2017 19:45
Tülin Şahin ve Mehmet Özer’in boşanacağı duruşma günü belli oldu
Ayrılık kararı alan Tülin Şahin ile Mehmet Özer’in mayıs ayında boşanacağı iddia ediliyor. Manken Tülin Şahin (36) ile Memet Özer (47) 12 yıllık evliliğin ardından ayrılma kararı aldı.

Çift haftalardır bu konuyla ilgili sessizliğini korusa da o zamandan beri hiç bir arada görülmemeleri ve Memet Özer’in alyansını çıkarması, haklarında çıkan haberleri doğruladı. Bir süre önce evlerini de ayıran çift iddiaya göre boşanma davası için gün aldı.

Tülin Şahin ve Memet Özer’in mayıs sonunda hâkim karşısında çıkacağı, anlaşmalı boşanacakları konuşuluyor.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: posta.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

MAGAZİN HABERLERİ

  • İşte Teğmen Leon'un sevgilisi!
  • Hande'ye sevgisini böyle ifade etti!
  • ‘Diriliş’ ve ‘Söz’ün zirve yarışı!
  • Tacizci hayranına hapis cezası!
  • İşte 'İçerde'nin final tarihi!
  • Asena'dan oğluna 'anne' öğütleri!
  • İşte Survıvor'a veda eden isim!
  • Gupse Özay yeni kedisine kavuştu!
  • Gupse Özay yeni kedisine kavuştu!
  • Delikanlım şarkısına düet yaptılar

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
  • Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı