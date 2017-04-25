Tülin Şahin ve Mehmet Özer’in boşanacağı duruşma günü belli oldu

Magazin - 25 Nisan 2017 19:45

Ayrılık kararı alan Tülin Şahin ile Mehmet Özer’in mayıs ayında boşanacağı iddia ediliyor. Manken Tülin Şahin (36) ile Memet Özer (47) 12 yıllık evliliğin ardından ayrılma kararı aldı.Çift haftalardır bu konuyla ilgili sessizliğini korusa da o zamandan beri hiç bir arada görülmemeleri ve Memet Özer’in alyansını çıkarması, haklarında çıkan haberleri doğruladı. Bir süre önce evlerini de ayıran çift iddiaya göre boşanma davası için gün aldı.Tülin Şahin ve Memet Özer’in mayıs sonunda hâkim karşısında çıkacağı, anlaşmalı boşanacakları konuşuluyor.Kaynak: posta.com.tr