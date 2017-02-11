Tüm aile bir arada!

Güzel sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu'nun ikinci evliliği Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Sosyete - 12 Şubat 2017 03:45
Tüm aile bir arada!
"Kolay kolay dördümüzü bir arada bulamazsın kaçırma" diyerek esprili bir yanıt veren Hülya Avşar, "Bugün sizin için özel bir gün mü?" sorusuna ise "Yok hayır, çocuklar olduğu zamanlar bir araya gelerek yemek yiyoruz." diyerek cevapladı. Daha sonra Avşar ve Çilingiroğlu Zuma Restaurant'ta geçerek hep birlikte keyifli bir yemek eşliğinde sohbet etti.

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