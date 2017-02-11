Tüm aile bir arada!

Sosyete - 12 Şubat 2017 03:45

"Kolay kolay dördümüzü bir arada bulamazsın kaçırma" diyerek esprili bir yanıt veren Hülya Avşar, "Bugün sizin için özel bir gün mü?" sorusuna ise "Yok hayır, çocuklar olduğu zamanlar bir araya gelerek yemek yiyoruz." diyerek cevapladı. Daha sonra Avşar ve Çilingiroğlu Zuma Restaurant'ta geçerek hep birlikte keyifli bir yemek eşliğinde sohbet etti.