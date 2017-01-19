Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tümer Metin, 'Aşkınız hayırlı olsun' sözleri karşısında güldü. Gamze Topuz ise 'Teşekkür ederiz, her şey yolunda' dedi.
Tümer Metin ve Gamze Topuz aşka geldi!
Eski ünlü futbolcu Tümer Metin ve oyuncu Gamze Topuz'un aşk yaşaması gündeme sürpriz bir şekilde düştü.Magazin - 19 Ocak 2017 16:05
Ünlü çift dün gecce aralarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularının da olduğu Cihangir'deki Hazine adlı mekanda eğlendi. Mekanda sarmaş dolaş eğlenen ünlü çift merakla gözlere aldırış etmeden de birbirlerini öpücüklere boğdu.
Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tümer Metin, 'Aşkınız hayırlı olsun' sözleri karşısında güldü. Gamze Topuz ise 'Teşekkür ederiz, her şey yolunda' dedi.
Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tümer Metin, 'Aşkınız hayırlı olsun' sözleri karşısında güldü. Gamze Topuz ise 'Teşekkür ederiz, her şey yolunda' dedi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Tümer Metin, Gamze Topuz,
MAGAZİN HABERLERİ
- Sosyal medya Hande Erçel'i konuştu!
- Cem Yılmaz'ın yüzü asık!
- Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hazırlığı!
- Seren Serengil'den Asena Atalay'a: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı
- İskender Paydaş'tan Gülin Dönmez'e destek!
- Aleyna Tilki annesine 750 Bin TL'ye ev aldı mı?
- 2016'nın başarılı kadınları ödüllendirildi!
- "İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı
- Serenay Sarıkaya'nın saçları 1.5 milyon TL
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?