Tümer Metin ve Gamze Topuz aşka geldi!

Magazin - 19 Ocak 2017 16:05

Ünlü çift dün gecce aralarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularının da olduğu Cihangir'deki Hazine adlı mekanda eğlendi. Mekanda sarmaş dolaş eğlenen ünlü çift merakla gözlere aldırış etmeden de birbirlerini öpücüklere boğdu.Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tümer Metin, 'Aşkınız hayırlı olsun' sözleri karşısında güldü. Gamze Topuz ise 'Teşekkür ederiz, her şey yolunda' dedi.