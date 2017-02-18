Tümer Metin'den Gamze Topuz'u uçuran sürpriz!

Tümer Metin sevgilisi Gamze Topuz'a sürpriz yaptı ve sete gül gönderdi.

Dedikodu - 18 Şubat 2017 16:16
Tümer Metin'den Gamze Topuz'u uçuran sürpriz!
Eski futbolcu Tümer Metin ile oyuncu Gamze Topuz 2 aydır birlikte. Star TV'deki 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde oynayan Gamze Topuz'a önceki gün sevgilisi sürpriz yapmış. Posta'da yer alan habere göre çekim arasında oyuncunun karavanına güller ve çikolatalar koydurmuş. Gamze Topuz mutluluktan havalara uçmuş.
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Bağlantılar: Tümer Metin, Gamze Topuz

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