Tümer Metin'e kaza şoku!

Magazin - 18 Ocak 2017 13:29

Mekan çıkışında aracını isteyen Metin, U dönüşü yapmak isterken karşı şeritten gelen araca çarptı. Şok yaşayan Metin, olduğu yerde donup kaldı.Karşı yönden gelen şoför hışımla aracından indi ama araçta ne yapacağını şaşırmış haldeki Tümer Metin'i görünce "Ah be Tümer Abi, ne yaptın?" diye sitem etti, ardından da şoka giren futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar uzlaştı.Arabası hasar gören vatandaş, hışımla araçtan çıkarak bağırıp çağırmaya başladı. Tümer Metin'in aracına çarptığı vatandaş, derdini unutup ünlü futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı.Kaynak:sabah.com.tr