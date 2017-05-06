Tunca kenarında kakava kutlaması!

Edirne’de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez (Kakava) şenliklerinin ikinci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı binlerce kişi Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısında davul zurna eşliğinde göbek attı. Kimileri nehir suyu ile yüzlerini yıkayıp dilek tutarken, kimileri de dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı. Eğlence, güneş doğana kadar sürdü.

Yaşam - 06 Mayıs 2017 11:11
Tunca kenarında kakava kutlaması!
Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’ndeki Tunca Nehri kıyısı, saat 04.30'ten itibaren festival alanına döndü. Şehre tur şirketleriyle gelen binlerce kişi, Tunca Nehri kenarında baharın gelişi olan Hıdrellez'i kutladı. Nehir kenarına gelenler Romanlarla birlikte davul- zurna eşliğinde göbek atarak gönüllerince eğlendi. İstanbul’dan ilk kez kakava şenliklerini izlemek için geldiğini söyleyen Aynur Yılmaz, “Akşam ateş yakıldı, üzerinden atladık. Sonra Romanlar'la birlikte göbek attık. Sabahın erken saatlerinde buraya geldik. Kağıtlara dileklerimizi yazarak nehre attık. Çok keyifliydi” dedi.

Evlilik çağına gelen Roman genç kızlar nehir kenarına üzerlerine giydikleri renkli kıyafetlerle oynayarak baharın gelişini kutladı. Evlilik çağında gelen Roman genç kızlar nehir kenarına üzerlerine giydikleri renkli kıyafetlerle oynayarak baharın gelişini kutladı.Evlilik çağında gelen Roman genç kızlar nehir kenarına üzerlerine giydikleri renkli kıyafetlerle oynayarak baharın gelişini kutladı. Bazıları da dilek kağıtlarını da kurdele ile ‘dilek ağacına’ bağladı. Edirne Belediyesi görevlileri de Tunca Nehri'ne üzerinde 'barış, dostluk, bereket' yazılı çiçek bıraktı. Şenlikler güneşin doğduğu saate kadar davul zurna eşliğindeki eğlenceyle sürdü.

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Kaynak:DHA
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