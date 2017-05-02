Tüp bebek başarısızlığı yaşayan çiftlere öneriler

Çocuk sahibi olmak için tüp bebek denemesi yapan çiftler, gebelik elde edilmediğinde hayal kırıklığı yaşayarak tedaviyi tamamen bırakabiliyor. Ancak tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında, buna neden olan etkenlerin belirlenmesi ile ileri tetkik ve modern uygulamalar sayesinde bebek sahibi olunabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Tonguç Gündüz, tüp bebekte başarıyı artıran yöntemler hakkında bilgi verdi.

Sağlık - 02 Mayıs 2017 11:09

Yumurta kalitesini artırmaya yönelik yaklaşımlar fayda sağlıyor

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, art arda 3 tüp bebek tedavisi sonrasında gebeliğe ulaşılamaması durumudur. Gebeliğin elde edilememesinde karşılaşılan en sık sorun, çiftlerde herhangi bir sorun yokken iyi bir embriyo gelişememesidir. Her hastanın standart protokollere, daha önceden kestirilebilen aynı cevabı vermesi mümkün değildir. Bu nedenle protokol ve ilaç değişiklikleri ya da destek tedaviler ile yumurta kalitesini artırmaya yönelik yaklaşımlar daha iyi embriyo elde edilmesini sağlamaktadır.



Miyom, polip veya rahim zarında yapışıklık olduğunda ön tedavi şart

Tedavilerde gebelik oranlarının yüksek olması için rahim zarı kalınlığının en az 7-8 mm olması gerekmektedir. 7 mm altındaki kalınlıklarda gebelik şansı belirgin olarak düşmektedir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında rahim zarı detaylı olarak incelenmelidir. Gerekirse ilaçlı rahim filmi tekrar çekilmeli, mümkün ise 3 boyutlu ultrason ve histeroskopi ile rahim zarı değerlendirilmelidir. Eğer yapılan tetkiklerde miyom, polip veya rahim zarında yapışıklıklar saptanırsa mutlaka tedavi edilmelidir. Ayrıca ilaçlı rahim filminde veya ultrasonda yumurta kanallarında sıvı toplanması görüldüğü takdirde, yeni bir deneme öncesi bu yumurta kanalı çıkarılmalı veya bağlanmalıdır.



İlerleyen teknoloji ve yüksek deneyim her soruna çözüm sunuyor

Rahim ile ilgili tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında pek çok yönteme başvurulabilmektedir. Bunlar arasında, rahim zarına tedavi öncesi biyopsi yaparak tutunmayı artırmak ve rahim zarını transfer öncesi bazı uyarıcı moleküller ile yıkayarak tutunmayı arttırmak gösterilebilir. Embriyo ile ilgili faktörler göz önüne alındığında ise tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ise; 5. gün embriyo transferi, embriyo kültürü ve embriyonun kalın kısmının inceltilmesine başvurulur.



Genetik anormallikler tutunmaya engel olabiliyor

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan çiftlerde diğer incelenmesi gereken bir konu da çiftlerin kanından bakılacak olan genetik incelemelerdir. Çiftlerde olabilecek çeşitli genetik anormallikler gelişen embriyonun tutunmasını engelleyebilmektedir. Bu gibi durumlarda embriyolara yapılacak genetik inceleme ile sağlıklı embriyoların rahime yerleştirilmesinden yararlanılmaktadır.



Detaylı inceleme başarı şansını artırıyor

Bazı durumlarda sperm faktörü de tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında rol oynayabilmektedir. Bu durumun aşılması için IMSI denilen yöntem ile spermler 6000-8000 kez büyütülerek yapısal olarak en iyi spermlerin seçilmesi gebelik oranlarının iyileştirilmesi açısından fayda sağlayabilmektedir. Son dönemde sperm seçimi için daha yeni bir yöntem olan FERTILECHIP kullanılmakta olup, spermin içeriği en iyi olanları seçmeye fırsat tanıyarak gebelik oranlarını artırabileceği öngörülmektedir. Başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek denemelerinde, hastanın tedaviyi tekrar etmesinden çok, çiftlerin detaylı değerlendirilmesi gerekmektedir. Önceki değerlendirmelerde gözden kaçmış olabilecek detayların üzerinden dikkatlice geçilip, uygun yardımcı tedavilerin uygulanması esastır.



Bu önerileri dikkate alın

Bu sürecin son derece doğal olduğunu, sabır ve dikkat gerektirdiğini unutmayın

Merkez ve doktor seçimini yaparken yeterli araştırmayı yaptığınızdan emin olun

Stres faktörü çok önemli olduğu için daima pozitif olun; yoga, nefes teknikleri gibi stresten arınma yöntemlerini deneyin

Doktorunuzun önerilerinin dışına çıkmayın

Sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktiviteye ve kaliteli uykuya özen gösterin

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