Turbo Turabi “Avcı: İlk Kehanet” filminde!

Daha önce Kertenkele dizisi, Sabit Kanca 2 ve Ketenpere sinema filmlerinde oynayan Turabi Çamkıran, bir süredir aksiyon sahneleri için özel oyunculuk dersleri alıyordu. Çamkıran, Avcı’da süpriz ve gizemli bir karaktere hayat vererek, bundan sonra oyunculukta da iddialı olduğunu gözler önüne serecek.Avcı: İlk Kehanet çekimleri son yılların parlayan genç ismi Onur Aldoğan’ın yönetmenliğinde 21 Ağustos’ta (yarın) İstanbul’da başlayacak. Başrollerinde Gürbey İleri, Ferzan Hekimoğlu, Bülent Çetinaslan’ın yer aldığı yapım Türkiye’de masalsı-fantastik aksiyon türünde yapılan ilk sinema filmi olma iddiasını taşıyor.ONN Medya imzalı, ödüllü yapımcı H. Hakan Eren tarafından gerçekleştirilecek filmde, sosyal medya fenomenleri de rol alıyor.(Kaynak: dizidoktoru.com)