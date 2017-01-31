1.88 boyundaki Krsmanoviç, 2005 yılında Sırbistan'ı dünya üçüncüsü yapan kadroda yer aldı. Ülkemizde daha önce Galatasaray'da forma giyen 32 yaşındaki Natasa, Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımıyla 1 defa Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final, 1 kez yarı final oynadı.
Natasa, Sırbistan Milli Takımı'yla da 2011'de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk, 2006'da Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük yaşadı. Seramiksan'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Natasa, "Hedefimiz doğrultusunda takım arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapacağız. Ligin ikinci yarısında başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.
Başkan Bülent Erkul ise Sırp voleybolcunun tecrübesiyle takıma büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.
Turgutlu Seramiksan'a Natasa'dan imza
(DHA)- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin temsilcisi Turgutlu Seramiksan, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Sırp orta oyuncu Natasa Krsmanovic'le sözleşme imzaladı.Diğer Sporlar - 31 Ocak 2017 11:32
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Turgutlu Seramiksan
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
- Göztepe hetbolde seri yakalamak istiyor
- Zafer Federer'in...
- Avustralya Açık'ta şampiyon Serena Williams
- Nasuh Mahruki doğada lider yetiştiriyor
- Çeşme'de yelken şov başladı!
- Venus Williams Avustralya Açık'ta yarı finalde
- 'İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası' sona erdi
- Eczacıbaşı "Geleceğe Smaç"la yıldız arıyor
- Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe'de
- Çağla Büyükakçay'dan veda