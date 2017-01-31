Turgutlu Seramiksan'a Natasa'dan imza

(DHA)- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin temsilcisi Turgutlu Seramiksan, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Sırp orta oyuncu Natasa Krsmanovic'le sözleşme imzaladı.

Diğer Sporlar - 31 Ocak 2017 11:32
Turgutlu Seramiksan'a Natasa'dan imza
1.88 boyundaki Krsmanoviç, 2005 yılında Sırbistan'ı dünya üçüncüsü yapan kadroda yer aldı. Ülkemizde daha önce Galatasaray'da forma giyen 32 yaşındaki Natasa, Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımıyla 1 defa Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final, 1 kez yarı final oynadı.

Natasa, Sırbistan Milli Takımı'yla da 2011'de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk, 2006'da Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük yaşadı. Seramiksan'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Natasa, "Hedefimiz doğrultusunda takım arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapacağız. Ligin ikinci yarısında başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Bülent Erkul ise Sırp voleybolcunun tecrübesiyle takıma büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Turgutlu Seramiksan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİĞER SPORLAR HABERLERİ

  • Göztepe seri yakalamak istiyor
  • Zafer gözyaşlarıyla geldi!
  • Avustralya Açık Serena'nın
  • Doğada lider yetiştiriyor
  • Çeşme'de yelken şov başladı!
  • Venus Wıllıams yarı finalde
  • Badmintonda ödüller verildi
  • Eczacıbaşı yıldız arıyor
  • Bahar Toksoy Guidetti FB'de
  • Çağla Büyükakçay'dan veda

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bergüzar Korel: Sosyal medyaya dönmem!
Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!

EN POPÜLER HABERLER

  • Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
  • Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlü çifte büyük ilgi!
  • Instagram'da ünlüler - 30.01.2017
  • Bergüzar Korel: Sosyal medyaya dönmem!
  • Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!
  • Yabancı ünlülerin paylaşım savaşları
Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!