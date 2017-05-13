Turizm'de yeni çıkış yolu!

Ülkemizin gastronomik değerlerinin ortaya çıkarılması ve ülke turizminin Ortadoğu'dan daha fazla ekonomik girdi sağlaması adına Gastronomi Turizmi Derneği ( GTD ) ve Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği ( OTSAD ) işbirliğine başladı.

Yaşam - 13 Mayıs 2017 18:25
Turizm'de yeni çıkış yolu!
Türkiye'nin gastronomik değerlerinin yurt içi ve yurtdışında doğru tanıtılması ve anlatılmasını amaçlayarak kurulmuş olan GTD ile Ortadoğu Turizminin gelişmesi ve körfez ülkelerinden ülkemize gelen turistlere acentaları vasıtası ile en iyi hizmeti almaları için çalışan OTSAD işbirliği bugün saat 10:30'da Wyndham Grand Kalamış Hotel'de basın önünde gerçekleşti. Turizmin zor bir dönemden geçtiği bu süreçte önemli bir başlangıç olan bu anlaşmanın, ilerleyen günlerde ülke ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.


Bu anlaşmanın sadece kendileri için değil, otelcilerden, seyahat acentelerinden taşımacalara kadar önem arz ettiğini belirten GTD Başkanı Gürkan Boztepe, Türk ürününü dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan derneğin, en yakın pazar olan Ortadoğu pazarına doğru tanıtmanın turizmi canlandıracağını belirtti.
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