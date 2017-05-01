Türk dizileri Hırvatlar'ın yeni gözdesi

Dünyanın bir çok ülkesinde ilgiyle takip edilen Türk dizileri, son dönemde Hırvatlar'ın da gözdesi oldu.

Dizi - 01 Mayıs 2017 22:05
Türk dizileri Hırvatlar'ın yeni gözdesi
Hırvatistan’ın en çok izlenen TV kanalı Nova TV’nin temsilcileri, geçtiğimiz günlerde Türk dizilerini incelemek üzere İstanbul’a geldi.

Dünyanın 50’den fazla ülkesinin yanı sıra, Hırvatistan’ın en çok izlenen kanalı Nova TV’de de iki sezondur yayınlanan ve reyting rekorları kıran ‘Paramparça’nın yapımcısı Endemol Shine Türkiye’nin diğer dizileri ‘Evlat Kokusu ve ‘Dayan Yüreğim’in setinde misafir olan Hırvat ekip, yönetmenlerle ve oyuncularla bir araya geldi.

Yaklaşık 1 hafta süreyle İstanbul’da kalan Hırvat TV ekibi bir çok ülkede reyting rekorları kıran Türk dizileriyle ilgili olarak ‘Türk dizilerinin başarısının altında yatan disiplini görmek için setleri ziyaret ettik. Bizim adımıza çok verimli bir seyahat oldu. İleriki günlerde ortak yapımlara imza atmayı çok isteriz” dedi.

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