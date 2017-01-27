Türk dizilerine Latin Amerika'dan ödül yağmuru!

Dizi - 28 Ocak 2017 01:15

1 milyon izleyicinin internet üzerinden verdiği oylarla belirlenen Latin Amerika’nın en iyileri ödül töreninde, Bihter ve Behlül’ün gizli aşkının ünü kıtaları aştı ve ‘Aşk-ı Memnu’, Yılın En İyi Dizisi ödülünü kazandı.Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı, yayınlandığı yıllar tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Yılın En İyi Dizisi’ dahil tam 9 dalda ödüle lâyık görüldü. Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat de hem ‘En Seksi Aktris’ hem de ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerinin sahibi oldu.Aşk-ı Memnu’un bir diğer fenomen karakteri, Zerrin Tekindor’un canlandırdığı Matmazel Deniz, ‘Unutulmaz Karakter’ ödülünü kazanırken; ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülü ise Firdevs Yöreoğlu karakteri ile Nebahat Çehre’ye gitti.Beren Saat ve Engin Akyürek’in rol aldığı, ünü dünyanın dört bir yanına yayılan ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisi de geccenin büyük ödüllerinden ‘En Efsanevi Dizi’ ödülünü kazandı. Engin Akyürek’in ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildiği törende ‘En İyi Final’ de ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’nin oldu.Geccede ‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizilerinin yanı sıra Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Ezel’ dizisi de büyük ses getirdi. Ezel, ‘Yılın En İyi Dizisi’, ‘En Efsanevi Dizi’ ve ‘En İyi Final’ dâhil olmak üzere 7 dalda ödüle aday gösterildi.Ödüllerde, 2013 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı ölümsüz Ramiz Dayı da unutulmadı. Kenan Birkan, Ezel ve Ramiz Dayı arasındaki çatışma sahnesi ‘En İyi Aksiyon Sahnesi’ne aday olurken, Ramiz Dayı da ‘Unutulmaz Karakter’ dalında adaylık kazandı.Fatmagül’ün Suçu Ne (Fatmagül’e tecavüz edenler için mahkeme kararının açıklandığı an)Matmazel Deniz (Aşk-ı Memnu)Aşk-ı MemnuAşk-ı MemnuFatmagül’e tecavüz edildiği an (Fatmagül’ün Suçu Ne)Nebahat Çehre (Aşk-ı Memnu)Bihter’in intiharı (Aşk-ı Memnu)Bihter’in annesi Firdevs’e Behlül’e olan aşkını açıkladığı “Anne ben ölüyorum” sahnesi (Aşk-ı Memnu)Beren Saat (Aşk-ı Memnu)Fatmagül’ün Suçu NeBeren Saat (Aşk-ı Memnu)Engin Akyürek (Fatmagül’ün Suçu Ne)Fatmagül’ün Suçu NeAşk-ı Memnu