Türk gastronomisi, 'Gastro Show'la New York'ta tanıtılacak!

"Gastro Show", İstanbul ve Dubai'nin ardından bu kez Amerika'da büyük bir etkinliğe imza atacak. New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde, Türkevi'nde gerçekleşecek olan etkinlik 14 Ocak'ta kapılarını açacak. "Gastro Show"a Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılacak. Ayrıca Dr. Ender Saraç hazırladığı özel bir menü ile etkinlikte boy gösterecek ve Şevketi bostan otundan tutun da Gaziantep baklavasına kadar farklı ürünlerin vücuda olan yararlarını anlatarak güzel bir yemek tanıtımı yapacak.Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe büyük şölen öncesi açıklamalarda bulundu. "Hedefimiz; Türk mutfağının, Türk ürünlerinin dünyada markalaşması, daha fazla satılması" diyen Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü:"Normal turistle gastronomi turistini kıyaslarsanız, gastronomi turisti 7 kat daha fazla para harcıyor, harcamasının 5'te biri yeme içmeye gidiyor. Gastronomi turisti, Türkiye'ye geldiği zaman 7 gün kalıyor, normal turist ortalama 8, 9 gün kalıyor. Gastronomi turisti, daha az sürede daha fazla para bırakıyor. Biz de bunu restoranlarımızda artırmanın yanı sıra yurt dışında da yapmak istiyoruz. Türk ürünlerinin lezzetli ve sağlıklı olduğunu doğru bir lansmanla anlatmak istiyoruz."Boztepe, New York'un ardından Los Angeles, Londra gibi dünyanın farklı kentlerinde de "Gastro Show"a devam edeceklerini vurguladı ve "Türkiye'den 300 kilogram yiyecek ve içecek getirdik. Bazı ürünler Türkiye'nin farklı yörelerinden getirildi. Menülerin oluşturulması içinse 1,5 ay çalıştık. New York'ta artık 'Çin mutfağı ya da Peru mutfağı yerine Türk mutfağı da var' demek istiyoruz. Bugüne kadar 'Türkiye' denince alışılmış kebap ve döner algısının ötesine geçmek, aynı zamanda vegan Türk mutfağını da tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.İklim değişikliğine de değinen Gürkan Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü:"İklim değişikliği konusunda 2022'de İstanbul'da uluslararası bir konferans düzenleyeceğiz. Ürünlerin azalması, ürünlerin bulunamaması gibi noktalara gidiyoruz. Bu konuda şeflerimizin çoğu halihazırda bilinçli değil. Artan sıcaklıklar, ürünlerin lezzetini ve kalitesini de etkilemeye başladı. Bu konuyla ilgili bilim insanlarıyla, yatırımcılarla, iş insanlarıyla ve restoran sahipleriyle konferans düzenlemeyi düşünüyoruz."İstanbul'da kurmayı planladıkları Gastronomi köyüne değinen Boztepe, "Ormanın içinde 100 dönüm arazide binaların olmadığı ahşap bungalovlardan bir köy kuracağız. 81 kentimize öneri götürüyoruz. Bungalovlarda bu kentlere ait ürünlerin tadım merkezleri olacak." diye konuştu.Türkiye'de henüz Michelin yıldızlı restoran olmamasının nedeninin politik olduğunu düşündüğünü ifade eden Boztepe, "Türkiye'nin mutfak derinliği 12 bin yıllık olduğu için buna yıldız verebilecek kapasitede bir denetmen de olduğuna inanmıyoruz açıkçası. Keşkek bir düğün yemeğidir, bir aşk hikayesidir. Dünyanın en iyi yemek hikayesi ve ödül almış bir yemek. Biz bunları doğru anlatsak olay bitecek. Bu yüzden biraz da gelen turiste her yemeğin hikayesinin doğru aktarılmasını ve şeflerin bilinçlendirilmesini istiyoruz. Her yemeğin bir hikayesi var. Bunların hikayesini doğru anlattığımız sürece bu operasyonlar büyüyecek. Ürünün lezzetiyle öne çıkmanın ötesinde hikayesiyle de öne çıkmak zorundayız" açıklamasında bulundu.