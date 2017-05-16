'Türk Malı'nın yayın tarihi belli oldu!

Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hayatlar süren üç ailenin komedisini konu alan Türk Malı, 28 Mayıs Pazar, 20.00’de izleyici ile buluşacak.

Dizi - 16 Mayıs 2017 14:50
“Türk Malı” ekranlarda eksik olan komediyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Süreç Film Ali Gündoğdu imzalı, senaristliğini Tayfun Güneyer’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Jale Atabey’in yer aldığı “Türk Malı”; güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, Anıl İlter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Selen Görgüzel, Serkan Şengül ve Buse Narcı’yı bir araya getiren proje, uluslararası standartlardaki çekim kalitesi ile yeniden milyonlarca kişinin gönlüne taht kurmaya hazırlanıyor.

Yaz aylarında seyirciyi kahkaha tufanına tutmaya hazırlanan dizi, 28 Mayıs Pazar, 20.00’de Star’da.
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