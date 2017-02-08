Türk ressamlar Kuveyt’te sergi açtı

(DHA) - TÜRK ressamların eserlerinden oluşan “Türk Sanatından Seçkiler” adlı sergi Kuveyt’te açıldı.

Kültür-Sanat - 08 Şubat 2017 18:11
Türk ressamlar Kuveyt’te sergi açtı
Boushahri Sanat Galerisi’nde açılan serginin açılışını Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer yaptı. Maria Kılıçlıoğlu Baraz, Yalçın Bilgin, Yücel Dönmez, Devrim Erbil ve Tuncay Topçu’nun eserlerinin yer aldığı “Türk Sanatından Seçkiler” adlı sergi, 28 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.
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