Türkan Şoray: "O yüzden gözlük takıyorum"

Türkan Şoray diş tedavisi için gittiği klinikten çıkarken Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlere “Geleceğinizi bilseydim makyaj yapardım” deyip gözlüğünü taktı. Bu sırada bir muhabir, Türkan Şoray’a, “Cüneyt Arkın gözlerinizden etkilendiğini itiraf etmişti” dedi. Şoray “O günden beri gözlük takıyorum. Cüneyt, dünya tatlısıdır. Esprili sözleri sever. İltifat yapmakta üstüne yoktur” dedi.