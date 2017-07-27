Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl?

Türkan Şoray'ın doktorundan sağlık durumu hakkında açıklama geldi...

Magazin - 27 Temmuz 2017 13:45

Bir süredir Cushing sendromu tedavisi gören ünlü sanatçı Türkan Şoray'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

"Beyninden Tümör Alındı" şeklinde çıkan haberlerden sonra yapılan açıklamada, Türkan Şoray'ın Hipofiz bezindeki küçük tümörden kaynaklanan teşhisle ameliyat olduğu, Hipofiz bezinde kortizon salgılayan iyi huylu küçük bir tümörün alındığı belirtildi.



DOKTORUNDAN AÇIKLAMA



Bir süredir Cushing sendromu nedeniyle takip edilen Türkan Şoray, tespit edilen hipofiz adenomu nedeniyle; 10.07.2017 tarihinde Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat oldu. Türkan Şoray, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından endoskopik transsfenoidal yöntemle ameliyat edildi. Ameliyatın başarıyla geçtiğini belirten Prof. Dr. Gazioğlu, Türkan Şoray'ın sağlının olağan seyrinde olduğunu belirtti.





Kaynak:ntv.com.tr

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