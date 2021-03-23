Türkçe şarkıya Bakü’de klip

Yönetmenliğin yanı sıra şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapan Bakhtiyar Alakbarov, geçtiğimiz aylarda bir klip çekimi için Türkiye’ye gelmiş, İstanbul’da set kurmuştu. Alakbarov geçtiğimiz günlerde yine bir klip için kamera arkasına geçti. Ünlü yönetmen bu kez sözleri kendisine ait olan, Zemine Rehimova'nın seslendirdiği “Kurşun” adlı Türkçe şarkı için çekim yaptı.Müziği Vügar Gasımov’a ait “Kurşun”un klip mekanı olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de karar kılındı. Bakhtiyar Alakbarov, tarihi bir mekanda özel izinle çekim yaptı. Alakbarov, dekor için kullandığı eşyaları bir antikacıdan özenle seçtiğini ve tüm parçaların 50 yaşından büyük olduğunu söyledi.Birbirinden iddialı klip çalışmalarına imza atan Bakhtiyar Alakbarov, yakında Azerbaycan’ın ünlü kadın yıldızlarından biri için çekim yapacağını açıkladı. Hazırlıklara şimdiden başladığını belirten yönetmen, söz konusu projenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.