Amerika'nın ünlü tekstil markası Kendall + Kylie, Türkiye'de de üretime başladı. Firma, marka yüzü olarak Kendall Jenner'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Kıratlı ile anlaştı. Kıratlı'nın ev sahipliğinde verilen davete cemiyet ve iş hayatının seçkin isimleri katıldı.
"ÇOK MUTLUYUM"
Yaptığı iş birliği nedeniyle çok gururlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Global bir markanın hem Türkiye hem de ortadoğu yüzü olmak mutluluk verici ve çok heyecanlı" dedi.
Turkish Kendall; Burcu Kıratlı
Burcu Kıratlı, Kendall Jenner'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
26.03.2022 16:12 Magazin