Turkish Kendall; Burcu Kıratlı

Amerika'nın ünlü tekstil markası Kendall + Kylie, Türkiye'de de üretime başladı. Firma, marka yüzü olarak Kendall Jenner'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Kıratlı ile anlaştı. Kıratlı'nın ev sahipliğinde verilen davete cemiyet ve iş hayatının seçkin isimleri katıldı.Yaptığı iş birliği nedeniyle çok gururlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Global bir markanın hem Türkiye hem de ortadoğu yüzü olmak mutluluk verici ve çok heyecanlı" dedi.