Türkiye Güzeli transferini açıkladı!

beIN Sports Türkiye, tescilli güzel Çağıl Özge Özkul'u transfer etti

Diğer Sporlar - 13 Ocak 2017 22:34
Türkiye Güzeli transferini açıkladı!
Digiturk platformunda daha önce Lig TV adıyla yayın yapan beIN Sports, GS TV'den transfer yaptı. Eski Lig TV olan beIN SPORTS, Galatasaray Kulübü'nün resmi yayın kanalı GSTV'den spiker Çağıl Özge Özkul'u transfer etti. Çağıl Özge Özkul, beIN SPORTS Türkiye'de ilk yayını bugün yaptı. Güzel spiker bu gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. 27 yaşındaki Özkul, 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilmişti.

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KAYNAK:hurriyet.com.tr
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