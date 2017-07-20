FIBA U20 Avrupa Şampiyonası maçında Türkiye, Letonya'yı 75-57 yendi.
Maça çok iyi başlayan milliler, ilk çeyreği 21-10 önde kapattı. İkinci çeyrekte skor dengede giderken, Türkiye devreye 37-27 önde girdi.
3. ve 4. çeyrekte de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 75-57 kazandı.
DHA
Türkiye - Letonya: 75 - 57
Türkiye, Letonya'yı 75 - 57 mağlup etti.Basketbol - 20 Temmuz 2017 20:54
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