Türkiye, sosyal medya kullanımında dünyada ilk 10'da

Lenova Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, 43.9 milyon kişiyle, nüfusun yüzde 56’sının mobil internet kullanıcısı olan Türkiye'nin, sosyal medya kullanımda dünyada Instagram'da 4'üncü, Facebook ve Twitter'da ise 7'nci sırada olduğunu söyledi.

Teknoloji - 03 Mayıs 2017 17:02

Gaziantep'te düzenlenen toplantıda; dünyada değişen online tüketici alışkanlıkları, sosyal medya kullanımı, e-ticaret, iş hayatında teknolojinin kullanımı ve Lenovo'nun bu süreçteki payı anlatıldı. Dünya genelinde özellikle yakın gelecekte internet ve teknoloji kullanımının ulaşacağı nokta ile ilgili öngörü ve planların anlatıldığı anlatıldığı toplantıda Lenova Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya tarafından yeni ürünler tanıtıldı.



Lenovo'nun, 2016 yılını yüzde 21'lik oranla Türkiye dizüstü bilgisayar pazarının lideri olarak kapattığını ifade eden Sarıkaya, Türkiye'deki sosyal medya kullanımı hakkında da bilgi verdi. Sarıkaya, Türkiye’de 43.9 milyon kişiyle, nüfusun yüzde 56’sının mobil internet kullanıcısı olduğunu belirterek, ülkede 43 milyon Facebook kullanıcısının olduğunu aktardı. Türkiye'nin, dünya sıralamasında Facebook'ta 7'nci, 11 milyon kullanıcısıyla Twitter'da 7'nci ve 22 milyon kullanıcı sayısı ile Instagram'da ise 4'üncü sırada olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"2016 yılında internet kullanıcılarının yüzde 33'ü online alışveriş yaptı. Bu da nüfusun yüzde 23'üne karşılık geliyor. Ülkemizin e-ticaret hacmi 24.7 milyar lira ve bunun genel perakende içerisindeki payı ise sade yüzde 1.3 oranında. Ülkemizde çok ciddi bir e-ticaret potansiyeli var. Örneğin Türkiye'de bir kişi ayda ortalama 499 video izliyor. Sadece bu veri bile insanların internet alışkanlığını ve interneti ne sıklıkta kullandığını daha iyi anlamak için yeterli.Online alışverişte aktif olan en büyük grup ise 25- 34 yaş grubu olarak görülüyor. Dönüşüme çok hızlı adapte olan bu tüketici grubunun değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için tüm markalar önceki yıllara göre çok daha hızlı ve yenilikçi davranmak zorundalar."

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