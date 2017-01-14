Türkiye'de tutmayan bu diziye Fas'ta da yayına girdi ve her bölümü rekor kırıyor. Dizinin bir bölümü, 4.5 milyon kişiye ulaşıyor.
Türkiye'de 13 bölümde kaldırılmıştı... Fas'ta izlenme rekorları kırıyor!
Türkiye'de 13. bölümde ekrana veda eden "Serçe Sarayı" Fas'ta rekor kırıyor.Dizi - 14 Ocak 2017 17:15
Başrollerinde Songül Öden, Mert Fırat ve Alican Yücesoy'un yer aldığı "Serçe Sarayı" dizisi Türkiye'de yayınlandığı dönemde aldığı düşük reytingler sebebiyle yayından kaldırılmıştı. Sözleşme gereği 13. bölümü tamamlanan dizi daha sonra ekrana veda etti.
Türkiye'de tutmayan bu diziye Fas'ta da yayına girdi ve her bölümü rekor kırıyor. Dizinin bir bölümü, 4.5 milyon kişiye ulaşıyor.
Türkiye'de tutmayan bu diziye Fas'ta da yayına girdi ve her bölümü rekor kırıyor. Dizinin bir bölümü, 4.5 milyon kişiye ulaşıyor.
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Bağlantılar: Songül Öden, Mert Fırat, Alican Yücesoy, Serçe Sarayı
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