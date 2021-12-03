Türkiye’deki ilk fusion pop şarkısı Atiye‘den

Türkiye’de çıkan ilk fusion pop şarkısı olma özelliğini taşıyan ‘Ses Seda Yok’un kayıtları Mumbai ve İstanbul’da gerçekleşti. Dünyaca ünlü Hint’li keman maestro’su Kala Ramnath’ın eşlik ettiği şarkıda bir tür hint zurnası olan ‘shehnai’ ilk defa Türk şarkısında kullanıldı.Coşkulu ve bünyedeki tesiri uzun süren şarkı, farklı kültürlerin birleştirilmesinden oluşuyor.Şahmeran dansı ve NaginaAytekin Yalçın yönetmenliğinde çekilen, güçlü görsel zenginliğe sahip video klipte Atiye dans koreografisini Çisil Sıkı ile birlikte hazırladı. Video klipte Atiye modernize edilmiş şahmeran dansı ile Nagina’yı (eski hint filmi dansı) kullandı.Önümüzdeki aylarda diğer yeni şarkılarını kısa aralıklarla müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Atiye, bu şarkıların da yer aldığı albümünün hazırlıklarını tamamlamak üzere.* Qawwali (Kavvali), Hint Çişti sufilerinin müziğidir. Yaklaşık 700 yıllık bir geleneğe dayanır. Önceleri günümüz Hindistan ve Pakistan topraklarındaki tekkelerde çalınmakta iken daha sonra uluslararası ilgi gördü. Özellikle Nusret Fateh Ali KHan'ın farklı milletlerden müzisyenlerle gerçekleştirdiği çalışmaları, kavvali müziğin ün kazanmasını sağladı. Dinleyiciler ve müzisyenlerin kavvali çalınırken bir tür vecd durumunda geçtiği, kendilerini Tanrı ile bir hissettikleri söylenir.FIRTINA YAKINTOPLANDI GÜRUHAYRILDI GEMİ,BİZİ ALMADI NUHKAPILAR KAPANDIKONULAR KAPANDIKAPANDI HESAPKAPAN KAPANAKARANLIKTA FISILTILARSOLUKLAR KESİLDİAZALDI ZAMANKAPANDI KAPANSES SEDA YOK KİMSEDESES SEDA YOK KİMSEDEYA AHALİ NEREDEYA AHALİ NEREDESES SEDA YOK KİMSEDESES SEDA YOK KİMSEDEYA AHALİ NEREDEHARABEYİZ HARABEDUYMADI BİRİDUR DİYEMEDİYA BİLMEDİ YA…BİL İSTEMEDİKAPLIYDI SEMAGRİ İNCE TÜLLEPARLAKTI GERÇEKGÖRÜLMESEDESÖZ: SİBEL ALGANMÜZİK: GELENEKSEL QAWWALİ ESERİARANJÖR: EROL SEBEBCİ