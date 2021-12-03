Türkiye’de çıkan ilk fusion pop şarkısı olma özelliğini taşıyan ‘Ses Seda Yok’un kayıtları Mumbai ve İstanbul’da gerçekleşti. Dünyaca ünlü Hint’li keman maestro’su Kala Ramnath’ın eşlik ettiği şarkıda bir tür hint zurnası olan ‘shehnai’ ilk defa Türk şarkısında kullanıldı.
Coşkulu ve bünyedeki tesiri uzun süren şarkı, farklı kültürlerin birleştirilmesinden oluşuyor.
Şahmeran dansı ve Nagina
Aytekin Yalçın yönetmenliğinde çekilen, güçlü görsel zenginliğe sahip video klipte Atiye dans koreografisini Çisil Sıkı ile birlikte hazırladı. Video klipte Atiye modernize edilmiş şahmeran dansı ile Nagina’yı (eski hint filmi dansı) kullandı.
Önümüzdeki aylarda diğer yeni şarkılarını kısa aralıklarla müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Atiye, bu şarkıların da yer aldığı albümünün hazırlıklarını tamamlamak üzere.
* Qawwali (Kavvali), Hint Çişti sufilerinin müziğidir. Yaklaşık 700 yıllık bir geleneğe dayanır. Önceleri günümüz Hindistan ve Pakistan topraklarındaki tekkelerde çalınmakta iken daha sonra uluslararası ilgi gördü. Özellikle Nusret Fateh Ali KHan'ın farklı milletlerden müzisyenlerle gerçekleştirdiği çalışmaları, kavvali müziğin ün kazanmasını sağladı. Dinleyiciler ve müzisyenlerin kavvali çalınırken bir tür vecd durumunda geçtiği, kendilerini Tanrı ile bir hissettikleri söylenir.
SES SEDA YOK
FIRTINA YAKIN
TOPLANDI GÜRUH
AYRILDI GEMİ,
BİZİ ALMADI NUH
KAPILAR KAPANDI
KONULAR KAPANDI
KAPANDI HESAP
KAPAN KAPANA
KARANLIKTA FISILTILAR
SOLUKLAR KESİLDİ
AZALDI ZAMAN
KAPANDI KAPAN
SES SEDA YOK KİMSEDE
SES SEDA YOK KİMSEDE
YA AHALİ NEREDE
YA AHALİ NEREDE
SES SEDA YOK KİMSEDE
SES SEDA YOK KİMSEDE
YA AHALİ NEREDE
HARABEYİZ HARABE
DUYMADI BİRİ
DUR DİYEMEDİ
YA BİLMEDİ YA…
BİL İSTEMEDİ
KAPLIYDI SEMA
GRİ İNCE TÜLLE
PARLAKTI GERÇEK
GÖRÜLMESEDE
SÖZ: SİBEL ALGAN
MÜZİK: GELENEKSEL QAWWALİ ESERİ
ARANJÖR: EROL SEBEBCİ
Türkiye’deki ilk fusion pop şarkısı Atiye‘den
Türk pop müziğinin renkli ismi Atiye, 3 yıl süren suskunluğuna noktayı koydu. Atiye geleneksel Qawwali müziğinin üstüne sözlerini Sibel Algan’ın yazdığı düzenlemesi Erol Sebebci’ye ait yeni şarkısı ‘Ses Seda Yok’u Mikslarj etiketiyle tüm dijital dünyada yayımladı.
03.12.2021 18:38 Kültür-Sanat