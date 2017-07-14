Türkiye'nin 'Dünya Mirası' artıyor!

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)tarafından belirlenen ve dünyadaki kültürel ve doğal varlıklardan oluşan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Türkiye'den 32 yılda 17 eser alındığı ortaya çıktı.

Kültür-Sanat - 14 Temmuz 2017 13:35

Interpress’in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında ülkemizin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi. Medyaya kültürel ve doğal varlıklar ile ilgili yılbaşından bu yana 11 bin 134 haber yansırken, listeye en son eklenen Afrodisyas hakkında ise 833 haber çıktığı tespit edildi.



LİSTEYE İLK GİREN KAPADOKYA SON GİREN İSE AFRODİSYAS OLDU



Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk kültürel varlığı Kapadokya ve Göreme Milli Parkı olurken, İstanbul'daki tarihi yerler ile Sivas'taki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası da aynı yıl listeye girerek dünya mirası olarak tescillendi. Listeye 1986 yılında Çorum'daki Hattuşaş, 1987'de Adıyaman'daki Nemrut Dağı, 1988'de Denizli'deki Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı ile Antalya ve Muğla sınırları içinde yer alan Ksantos-Letoon Antik Kenti, 1994'de Karabük'teki tarihi Safranbolu şehri, 1998 yılında Çanakkale'deki Truva Antik Kenti, 2011'de Edirne'deki Selimiye Camii ve Külliyesi, 2012'de Konya'daki Çatalhöyük Neolitik Kenti, 2014'te Bursa'daki Cumalıkızık köyü ve İzmir'deki Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, 2015 yılında Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri ile Efes, 2016'da Kars'taki Ani Arkeolojik Alanı girdi. Bu yıl ise listeye Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Arkeolojik Alanı dahil edildi.



71 VARLIK DAHA GEÇİÇİ LİSTEDE YER ALIYOR



Türkiye’nin, 2018'de düzenlenecek UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, dünyanın en önemli arkeolojik buluşlarından olan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'nı aday göstereceği belirlenirken, UNESCO Dünya Miras Listesi'nin ön adımı niteliğindeki listede Türkiye'den 71 kültürel ve doğal varlık bulunuyor. Geçici listedeki varlıklar arasında Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı, Çanakkale'deki Assos Arkeolojik Alanı, Ankara'daki Hacıbayram Camii, Bodrum Kalesi, Trabzon'daki Sümela Manastırı, Van'daki Akdamar Anıt Müzesi, Kırşehir'deki Ahi Evran Türbesi, Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti, Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Külliyesi gibi varlıklar yer alıyor.

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