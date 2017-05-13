Gündüzleri sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak adresi Konyaaltı Sahili, akşam saatlerinde fuhuş pazarlığı yapılan yer haline geliyor. Sahil bandına paralel uzanan yolda; mini kıyafetleri, yüksek topuklu ve renkli ayakkabıları ve fileli çorapları ile müşteri bekleyen kadınları yoldan geçen otomobillere ise ellerindeki feneri yakıp söndürerek işaret veriyor.
TUVALETE SAKLANIYOR
Fuhuş şebekesi kadınları otomobille getirdiği kadınlar, yoldan geçen sürücülerle pazarlık yaparken, yarım kilometre geride bekleyen gözcüler devriye gezen polisleri gördüklerinde hızla gelip kadınları sahilden uzalaştırıyor. Kadınların bazıları orada bekleyen otomobile binerken bazları da ağaçlık alanlara kaçarak saklanıyor. Devriye gezen polislerin uzaklaştığını gören kadınlar tekrardan yola çıkıyor.
Konyaaltı Sahili'nde fuhuş yapan kadıların otomobille gelenlerle pazarlık yapması zaman zaman bölgede trafiğin sıkışmasına neden oluyor.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
KAYNAK: DHA
Türkiye'nin dünyaca ünlü sahili bu halde
Antalya'nın dünyaca tanınan Konyaaltı Sahili, gündüz tatilcilerin akşamları ise fuhuş yapan kadınlarının uğrak yeri haline geldi. Yoldan geçen otomobillerdekilerle yapılan pazarlıklar zaman zaman trafiğin sıkışmasına da neden oluyor.Yaşam - 13 Mayıs 2017 14:36
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